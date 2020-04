La rencontre Lyon – Juve fait de nouveau polémique

Le 8e de finale aller de Ligue des Champions entre Lyon et la Juve a-t-il accéléré la propagation du coronavirus en Auvergne-Rhône-Alpes ?

En Italie, le match entre l’Atalanta Bergame et le FC Valence fait beaucoup parler, accusé d’avoir été un vecteur important de la propagation du coronavirus dans la ville du Nord de l’Italie, mais aussi en Espagne. Il n’est pas le seul. Le match entre l’Olympique Lyonnais et la Juventus Turin, disputé au Groupama Stadium le 26 février pour le compte des 8es de finale aller de la Ligue des Champions, est lui aussi pointé du doigt. A l’époque, le confinement était encore loin en France, mais l’Italie était déjà touchée et des voix s’élevaient pour demander a minima que la rencontre soit jouée à huis clos.

Deux semaines après le match à Lyon, le nombre de malades a explosé

Le docteur Marcel Garrigou-Grandchamp révèle qu’il avait alerté le gouvernement sur les risques encourus. « Le matin même j’avais adressé un mail à Olivier Véran, Ministre de la santé, demandant le report de ce match compte tenu du risque de propagation de l’épidémie de Covid-19 qui sévissait en Lombardie au Nord de l’Italie. Ceux qui défendaient le maintien du match, avec la venue de 3 000 tifosi à Lyon, argumentaient en précisant que Turin n’est pas la Lombardie », se souvient-il sur le site de la Fédération des médecins de France (FMF).

« Ce qui est une ânerie pour ceux qui s’intéressent au foot, le club de Turin drainant des supporters dans toute l’Italie voire même au delà ! Exactement deux semaines plus tard on assistait à une ‘explosion’ des cas de Covid-19 sur le Rhône comme le montre la courbe comparant le nombre de cas recensés sur la région Auvergne-Rhône-Alpes au niveau de 3 départements : l’Isère, la Haute Savoie et le Rhône », a déploré le médecin lyonnais. Deux semaines, soit le temps d’incubation du virus. Cette rencontre a donc visiblement eu un effet accélérant de la diffusion du virus en France.

Images de IconSport