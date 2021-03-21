Ligue 1 : Lyon – PSG, voir le match en direct et en streaming

Lyon reçoit le PSG au Parc OL ce dimanche (21h), dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Cette affiche OL – PSG est très importante en ce qui concerne le haut du tableau en L1. A l’heure actuelle, les Gones et les Parisiens occupent respectivement la troisième et la deuxième place du classement. Ces deux formations ont 60 points. Le Paris Saint-Germain devance l’Olympique Lyonnais seulement au niveau de la différence de buts (+ 44 contre + 31). Dans la course au titre de champion de France, chaque point compte ! Chaque confrontation contre un adversaire direct donne l’occasion de faire une différence surtout dans ce cas de figure.

Au niveau des résultats récents, on constate que l’OL est toujours performant à domicile (succès contre Rennes et Sochaux)… mais peine à l’extérieur (1-1 contre l’OM et Reims). Le fait d’avoir concédé deux résultats nuls d’affilée loin de leurs bases coûte cher aux Gones sur le plan comptable. Forcément, Rudi Garcia et ses troupes ambitionnent de venir à bout du PSG. Histoire de rester dans le sillage de Lille (1er) qui a 63 points et donc 3 longueurs d’avance actuellement.

Pour sa part, le Paris Saint-Germain a redressé la barre après la défaite contre Nantes au Parc des Princes (1-2). Les Franciliens n’ont fait qu’une bouchée de Lille en Coupe de France (3-0). Ils abordent donc ce choc Lyon – PSG avec une bonne dose de confiance. Toutefois, l’entraîneur Mauricio Pochettino et son escouade se méfient de ce déplacement périlleux au Parc OL. On peut les comprendre…

Foot en direct : comment voir Lyon – PSG en streaming

Comment voir ce duel ? Une solution légale vous est proposée pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : Canal+. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Vous pouvez également vous connecter sur le site MyCanal si vous souhaitez visionner la rencontre OL – PSG sur votre tablette, votre ordinateur ou votre smartphone.

