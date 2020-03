Premier League : les Reds de Liverpool montrent les crocs

Selon plusieurs médias britanniques, des clubs de Premier League veulent qu’on en finisse avec cette saison 2019/2020.

A cause de la pandémie de coronavirus, les journées suivantes du Championnat d’Angleterre ne peuvent pas avoir lieu jusqu’à nouvel ordre. Forcément, on se demande quand reprendra la saison et surtout quand elle pourra se terminer officiellement. Aujourd’hui, « un nombre croissant de clubs de Premier League » veut carrément « abandonner la saison en cours ». Pour les autorités, « il n’y a pas de place pour le sport en ce moment ».

Forcément, le grand perdant en cas d’annulation de cet exercice 2019/2020 serait Liverpool. Sur la voie royale afin d’être sacré champion d’Angleterre, le club de la Mersey serait privé du titre national. Les Reds attendent cela depuis… 1990. En plus, le manager Jürgen Klopp et ses troupes ne pourraient pas fêter un tel événement avec leurs supporters. Ce serait donc la double lame pour les Reds…

Liverpool retient son souffle

Le Daily Mail précise que l’annulation de la saison nécessite seulement « le soutien de 14 des 20 clubs de Premier League ». Si une telle barre était atteinte, alors les espoirs de Liverpool seraient réduits à néant. Notez que nos amis anglais ont mis un terme à la saison au sein de plusieurs divisions inférieures. Aujourd’hui, ils s’interrogent en ce qui concerne la Premier League et le Championship.

Le 3 avril prochain, une réunion importante aura lieu. Il est possible que la décision d’annuler la saison soit mise sur la table. En attendant, l’Angleterre continue de faire face à la pandémie de coronavirus qui fait malheureusement des ravages. Pour l’heure, on ne voit pas bien quand pourront reprendre les rencontres. A Anfield, tout le monde retient son souffle et c’est compréhensible…

Images de IconSport