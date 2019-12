PSG / Icardi  : Wanda Nara se lâche et explose un joueur de l’Inter !

Sur la chaîne Italia 1, la femme de Mauro Icardi, Wanda Nara, n’a pas été tendre avec le buteur Romelu Lukaku (Inter Milan).

Samedi dernier, l’attaquant belge a rendu une très bonne copie. L’ancien joueur de Manchester United a inscrit 2 buts et effectué 1 passe décisive. C’était dans le cadre du match entre l’Inter Milan et le Genoa (4-0, 17e journée de Serie A). L’animateur de l’émission Tiki Taka a encensé logiquement Lukaku suite à cette prestation cinq étoiles. Pour lui, ce dernier a prouvé qu’il pouvait « jouer pour l’équipe et non l’inverse ».

Puis il a mis en avant le fait que « RL9 » était « un leader » au sein de l’équipe des Nerazzurri. Lorsqu’elle a eu la balle pour s’exprimer, Wanda Nara a surpris beaucoup de monde. La compagne de Mauro Icardi a déclaré que « ce serait bien aussi de voir Lukaku dans les matches importants ». Comprenez que pour elle le Belge n’arrive pas à briller contre des équipes de très haut niveau.

Wanda Nara fait une erreur sur Icardi !

Au passage, elle a rappelé que « RL9 » et ses coéquipiers verront « les quarts de finale » et même les huitièmes « à la télévision ». En clair, elle reproche à Romelu Lukaku de ne pas avoir été décisif lors de la phase de poules… ce qui est contestable (2 buts, 2 passes décisives). Pour conclure, Wanda Nara a rappelé que « l’ancien numéro 9 » de l’Inter, autrement dit… Mauro Icardi, « n’a marqué que 150 buts à l’Inter ».

En réalité, « MI9 » a fait trembler les filets à 124 reprises en 219 matches (+28 passes décisives) pour le compte du club lombard. Rappelons que Lukaku est arrivé seulement au Stade Giuseppe Meazza depuis l’été dernier. Il est normal que le Belge ait besoin de temps pour être tout à fait à l’aise à l’Inter Milan. Les critiques de Wanda Nara sont donc très dures d’autant plus que ses statistiques sont bonnes (14 buts et 3 passes décisives en 22 matches).

