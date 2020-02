Lyon : pourquoi Aulas croit toujours au podium

Distancé dans la course au podium, le président de Lyon, Jean-Michel Aulas pense encore pouvoir atteindre l’objectif cette saison.

« On est dans un contexte où il faut savoir résister. Le championnat n’est pas terminé. Le podium ne s’est éloigné que d’un point seulement car Rennes a fait nul contre Brest. Il faut faire le dos rond et finir en boulet de canon pour se rapprocher de la 3e place », a réagi Jean-Michel Aulas dimanche soir après la défaite à Paris (4-2) lors de la 24e journée de Ligue 1, alors que son équipe (8e) compte 8 points de retard sur Rennes (3e) et 16 sur Marseille (2e). Le président tente-t-il la méthode Coué ou pense-t-il réellement que son équipe peut revenir à la lutte pour le podium ?

Aulas espère que l’histoire va se répéter

Interrogé sur cette question, il explique pourquoi il demeure optimiste. « Je vis au quotidien avec l’équipe. Ensuite, on l’a déjà fait à chaque fois qu’on a décidé de le faire. D’abord pour aller chercher notre premier titre, en 2002. La dernière fois, lors de la saison 2015-2016. Après la 24e journée, on avait 33 points (9 points de retard sur la 2e place et 6 sur la 3e) avant de terminer deuxièmes avec 65 points », se souvient Jean-Michel Aulas.

« Là, on a un entraîneur de qualité, avec une très grosse expérience. J’ai confiance en lui et dans sa relation aux joueurs qui apprécient son management. Je n’imagine pas qu’on ne soit pas capables de revenir dans les clous. Sinon je ne le dirais pas », a-t-il ajouté. La tâche s’annonce toutefois compliquée car l’écart de points n’est pas la seule difficulté. Lorsqu’on pointe à la 9e place, il faut également dépasser de nombreux adversaires, comme Monaco, Lille, Rennes… avant de se retrouver sur le podium.

Images de IconSport