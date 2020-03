Manchester City : Guardiola lance un appel solennel mais avec humour

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola a mis sa notoriété au service des campagnes de prévention pour lutter contre le coronavirus.

Les autorités se mobilisent pour expliquer et convaincre les récalcitrants de la nécessité de respecter le confinement ainsi que les gestes barrières, afin de lutter contre la propagation du coronavirus. Les gouvernements ont trouvé des relais dans les clubs de football. Ainsi, Manchester City par exemple, a lancé une campagne de prévention auprès de ses supporters. Le manager Pep Guardiola en est l’un des porte-parole.

Guardiola en appelle au respect strict des consignes

« Le football nous manque. Nous manquons de la vie que nous avions il y a quelques jours, mais il est maintenant temps d’écouter, de suivre nos scientifiques, nos médecins et nos personnels soignants », a-t-il rappelé. « Vous êtes ma famille du football, et nous allons tout faire pour que vous vous sentiez mieux. Nous reviendrons de cette situation plus forts, meilleurs, plus gentils et un peu plus gros aussi. Restez chez vous, restez en sécurité », a ajouté l’Espagnol.

Si les questions économiques des clubs, de date de reprise des compétitions, des conditions de cette reprise (les instances allemandes tentent par exemple d’élaborer un plan de sortie du confinement pour leurs équipes de football) inquiètent et font beaucoup parler, l’heure est toujours actuellement à essayer d’endiguer la vague épidémique. Puis, une fois que les « courbes » du nombre de personnes admises en réanimation auront nettement décliné, viendra le temps de décider comment reprendre progressivement une activité normale.

Images de IconSport