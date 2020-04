Manchester City : terrible nouvelle pour Guardiola !

L’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola a eu la douleur d’apprendre le décès de sa mère des suites du coronavirus.

Le coronavirus frappe très durement l’Espagne depuis trois semaines. Alors que le nombre officiel de morts s’élève désormais à plus de 13 000, une terrible nouvelle s’est abattue sur Pep Guardiola. Manchester City annonce que sa mère, Dolors Sala Carrio est décédée des suites de la maladie à l’âge de 82 ans. « La famille de Manchester City est dévastée et informe du décès de la mère de Pep, Dolors Sala Carrio, survenu ce jour à Manresa, ville située dans la province de Barcelone, après avoir contracté le coronavirus », a publié le club sur Twitter.

Guardiola en deuil, Johnson en soins intensifs… L’Angleterre plongée dans l’effroi

L’émotion est vive à City, où les joueurs se sont immédiatement portés en soutien de leur entraîneur, à l’image du latéral gauche français Benjamin Mendy. « Vous m’avez toujours traité comme un fils. Et comme dans une famille, on rit ensemble et on pleure aussi ensemble. Mes plus profondes condoléances à Pep et à toute la famille Guardiola », a réagi le champion du monde 2018. Fin mars, Pep Guardiola avait effectué un don d’un million d’euros pour aider à lutter contre le virus en Espagne.

Cette triste nouvelle s’ajoute à celle concernant Boris Johnson. Le premier ministre du Royaume-Unis, atteint par le virus depuis dix jours, a été admis en soins intensifs lundi. L’Angleterre est plongée dans l’effroi et prend malheureusement désormais toute la mesure du drame épidémique, après avoir tenté de suivre la voie de « l’immunité collective » prônée il y a encore peu par son chef de gouvernement.

Images de IconSport