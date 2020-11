Maradona, l’émotion de Zidane et Guardiola

Dans le cortège des réactions, Zinedine Zidane et Pep Guardiola ont affiché leur émotion après la mort de Diego Maradona.

Il était tout à la fois, un Dieu et le plus humain des humains. Un enfant des bidonvilles de Buenos Aires ayant conquis le monde, sans jamais oublier d’où il venait. Un ange et un démon, capable dans le même match de marquer les deux buts les plus marquants de l’histoire du football : l’un de la main, l’autre au terme d’une chevauchée fantastique depuis le milieu de terrain. Bien plus qu’un footballeur, Diego Maradona est mort, laissant derrière lui des souvenirs éternels et un cortège mondial d’orphelins.

Zidane profondément touché

« C’est une perte énorme pour le monde en général, et pour le monde du football. J’ai gravé dans ma tête son Mondial 1986. Cela nous touche profondément, nous sommes désolés, surtout pour sa famille. Je n’ai pas de mots. Nous sommes très tristes de cette nouvelle », s’est ému l’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane après la victoire de son équipe contre l’Inter Milan (2-0) mercredi soir en Ligue des Champions.

Guardiola – « on parle de choses incroyables »

« Il y avait une bannière en Argentine, je crois il y a un an, qui disait ‘peu importe ce que tu as fait de ta vie Diego, ce qui compte, c’est ce que tu as fait pour nos vies à nous’. Cela convient parfaitement à ce que ce gars nous a donné », a réagi Pep Guardiola. « Un homme de joie et de plaisir, et par son investissement dans le football mondial, il a rendu le football mondial meilleur. Ses prestations avec Naples et avec l’équipe d’Argentine au Mexique en 1986, on parle de choses incroyables. Qu’il repose en paix et au nom de Manchester City, nous embrassons sa famille », a ajouté l’entraîneur espagnol.

Images de IconSport