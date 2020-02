Naples – Barcelone : Messi ou Maradona ? Piqué et Gattuso sur le grill

Qui est le meilleur joueur entre Lionel Messi et Diego Maradona ? Pour Gerard Piqué et Gennaro Gattuso, la réponse dépend d’une chose.

Lors d’un point presse, le défenseur central s’est exprimé avant la rencontre Naples – Barça en 8e de finale aller de la Ligue des champions. Piqué a déclaré que « tout a été dit sur Maradona ». Pour l’Espagnol, « El Pibe de Oro » est « un joueur unique dans l’histoire du football ». Rappelons que Maradona possède la particularité d’avoir porté les maillots de Naples et du FC Barcelone. « Il a beaucoup donné pour ce sport. Il restera dans les mémoires pour toujours ».

A la question de savoir qui est le meilleur entre Messi et Maradona, Gerard Piqué a répondu que « c’est la question à un million de dollars ». Sans grande surprise, il a choisi de miser sur Lionel Messi. A ses yeux, c’est normal puisqu’il évolue à ses côtés depuis de nombreuses années au Barça. Au fil du temps, Piqué a pu admirer tous les jours « la régularité » et « la magie » de celui qu’on surnomme « La Pulga ». Pour sa part, l’entraîneur de Naples, Gennaro Gattuso, a été interrogé également à ce sujet.

Gattuso a un regret lié à Maradona

« Messi est le plus grand et il est un exemple pour tous, il ne dit jamais un mot plus haut que l’autre. Il fait des choses qui n’existent que sur la Playstation, des choses impensables. Ça fait déjà quelques années qu’il est le plus grand de tous les temps », a souligné l’Italien. A propos de Diego Maradona, l’ancien milieu du Milan AC a expliqué qu’il l’avait « vu sur VHS, ou sur DVD ». Mais il ne l’a « jamais vu » jouer en vrai « au stade » durant sa vie.

A vrai dire, Gattuso « regrette » le fait de ne pas avoir vu « El Pibe de Oro » sur un terrain. Le coach des Partenopei a conscience du fait d’avoir « raté quelque chose de merveilleux ».Au final, Gennaro Gattuso a l’impression de voir « Messi faire des choses que faisait Maradona ». De son côté, l’attaquant napolitain Lorenzo Insigne a rappelé que Diego était « sacré » au Stade San Paolo. Du coup, il n’a pas voulu le « comparer » à Lionel Messi qui est « le plus fort au monde actuellement ».

