Mort de Maradona : Ancelotti, la rivalité puis l’amitié sincère

Le manager d’Everton, Carlo Ancelotti, s’est exprimé via Sky Sports à propos de la disparition de la légende Diego Maradona.

Lorsqu’il était encore joueur, Ancelotti avait eu l’occasion de jouer contre Maradona. C’était dans le cadre des duels entre le Milan AC et Naples. Pour « Carletto », l’Argentin était tout simplement « le meilleur joueur du monde » à « cette époque ». En effet, Diego Maradona avait « beaucoup de talent et de qualité » sur le terrain. Aux yeux de l’Italien, c’était « toujours difficile et parfois imparable » de jouer contre un tel footballeur.

En général, les Rossoneri n’essayaient même pas « de le marquer » sur le rectangle vert. « Il jouait en tant que numéro 10 alors que j’étais dans ma zone. Mais c’était vraiment difficile de l’arrêter car il avait des capacités fantastiques », a insisté le coach des Toffees. Quid du Mondial 1986 durant lequel Maradona avait été brillant ? Pour Carlo Ancelotti, « il a remporté la Coupe du monde seul » grâce à ses performances extraordinaires.

Ancelotti : « Vraiment un bon gars »

Après la fin de leurs carrières respectives, l’entraîneur transalpin avait eu l’occasion de croiser, à plusieurs reprises, la route du natif de Lanús. Il avait apprécié énormément « El Pibe de Oro ». « C’était mon adversaire et il est devenu mon ami. Après cela, j’ai eu une bonne relation avec lui. C’était vraiment un bon gars et quelqu’un de très humble. » Du coup, Ancelotti l’a « toujours aimé en tant que personne ». Il considère que sa mort est « une grande perte pour le football ». Pour sa part, « son souvenir est toujours là ».

Images de IconSport