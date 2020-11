Mort de Maradona : pointé du doigt, le médecin s’exprime enfin

Dans le cadre d’une conférence de presse, le médecin Leopoldo Luque s’est exprimé à propos de la mort de Maradona.

Rappelons qu’il est ciblé par la justice argentine qui le soupçonne d’homicide involontaire sur la personne « d’El Pibe de Oro ». Pris en grippe par une partie importante du pays, Luque s’est défendu bec et ongles. A ses yeux, il est seulement responsable « de l’avoir aimé », de s’être « occupé de lui », d’avoir « prolongé sa vie » et enfin « de l’avoir amélioré jusqu’à la fin ».

En clair, le médecin Leopoldo Luque a juré avoir mis en œuvre « tout ce qu’il pouvait » afin de bien soigner Maradona. A ses yeux, la légende du foot argentin était « ingérable » au quotidien. Il a cité deux exemples à ce sujet. « Il aurait dû aller dans un centre de rééducation après son opération. Il n’a pas voulu, et il ne voulait pas non plus d’un accompagnant thérapeutique. »

Luque prêt à s’expliquer sur Maradona

Pour sa part, Luque est vraiment « fier » de tout ce qu’il a « fait » pour son patient. N’ayant « rien à cacher », le médecin est « à la disposition de la justice » afin de s’expliquer sur cette affaire Maradona qui fait grand bruit en Argentine… Notez que Leopoldo Luque n’avait pas le statut de médecin traitant « d’El Pibe de Oro » qui était, pour lui, « très triste » quelques jours avant son décès.

Images de IconSport