PSG : Mbappé n’a plus qu’une personne à convaincre…

L’attaquant Kylian Mbappé (PSG) s’interroge à propos des JO 2020 (Tokyo). Le Français aimerait bien les disputer… mais ce n’est pas sûr.

Il y a quelques jours, le président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët, a laissé entendre qu’il aimerait bien voir Mbappé prendre part aux Jeux Olympiques (En savoir plus). Pour sa part, le directeur sportif du PSG, Leonardo, a fait savoir qu’il était plus réservé à ce sujet (En savoir plus). En effet, le Brésilien craignait que Kylian Mbappé se blesse à cause d’un calendrier complètement dingue pour lui en 2020. Sur ce point, on peut comprendre Leonardo et les dirigeants du Paris Saint-Germain…

En plus des matches en club (Ligue des Champions, Ligue 1, Coupe de la Ligue et Coupe de France), « KM7 » devrait aussi prendre part à l’Euro et aux JO 2020 ! Ces compétitions requièrent en prime une préparation physique spécifique. Le risque de blessure augmenterait considérablement. Ce serait un coup dur pour le PSG en vue de la saison suivante… Interrogé par France Football, Mbappé a confié qu’il ne maîtrisait pas tout au sujet des Jeux Olympiques.

Deschamps a dit « oui » à Mbappé !

« Bien sûr que je veux y aller, mais si mon club, qui est mon employeur, ne veut pas que j’y aille, je n’irai pas au clash », a-t-il promis. Le natif de Bondy a prévu d’en parler « bientôt » avec Leonardo. Histoire de prendre une décision définitive. En attendant, Kylian Mbappé a déjà obtenu l’aval du sélectionneur Didier Deschamps. « Didier Deschamps a été catégorique : ce ne sera jamais au détriment de l’Euro. »

« Je l’ai rassuré en lui disant que je voulais aussi disputer l’Euro. » Le technicien tricolore lui a dit que « dans ces conditions », c’était à lui de « voir avec ceux que ça regarde ». Autrement dit, les décideurs du PSG dont Leonardo. A défaut de disputer les JO 2020, Kylian Mbappé aura dans son viseur ceux.. de 2024 ! « Si je n’arrive pas à y aller en 2020, il me restera 2024, à Paris en plus, parce que j’aimerais vraiment faire au moins une fois les JO dans ma carrière. »

Images de IconSport