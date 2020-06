Mercato / PSG : deux départs majeurs ont marqué Mbappé

L’attaquant Kylian Mbappé (PSG) regrette vraiment le fait de ne plus jouer aux côtés de Lassana Diarra et Gianluigi Buffon.

Rappelons que Diarra avait effectué une pige à Paris entre février et juin 2019. Pour sa part, Buffon avait porté le maillot parisien entre juillet 2018 et juillet 2019. Durant cette période, Mbappé a appris énormément auprès de ces éléments très expérimentés. Par le biais de L’Equipe, le champion du monde français a vanté d’abord les mérites de Lassana Diarra.

« C’était tonton Lass, un grand frère sur lequel tu pouvais compter. Il m’a souvent raconté sa carrière, ses clubs. Il a fait des erreurs, il m’a donc conseillé. Il m’a aidé lors de moments compliqués. Le haut niveau, il connaît. Il sait de quoi il parle. » Avec le recul, Kylian Mbappé croit que l’ex-milieu axial, qui a pris sa retraite sportive, a apporté également beaucoup à d’autres joueurs du PSG.

Mbappé et le rôle majeur de Diarra

« Il se confiait à ceux qui étaient demandeurs. Il passait aussi beaucoup de temps notamment avec Presnel Kimpembe. Et il a toujours joué ce rôle même quand il ne jouait pas. Et ça, c’est très important. Il avait de la bouteille. » Au sein du vestiaire francilien, Diarra était « très respecté ». Pour sa part, ça lui a « fait quelque chose de le voir partir » et il est « encore en contact avec lui ». Idem pour Gianluigi Buffon qui « a aussi été très important » durant sa carrière.

Images de IconSport