Mercato / PSG : un geste à la Mbappé embrase la Mersey !

Lors du match Leicester – Liverpool, Trent-Alexander Arnold a envoyé un message lié à Kylian Mbappé (PSG).

Auteur de deux passes décisives pour Roberto Firmino, le latéral droit a clôturé le score à la 78e minute de jeu (4-0, 19e journée de Premier League). Pour célébrer sa réalisation, Arnold a fait un saut avant de retomber pieds joints. Puis le défenseur de Liverpool a mis ses deux mains croisées en dessous de ses aisselles. Cela vous rappelle quelque chose ?

Eh oui, il s’agit d’une des célébrations fétiches de Mbappé. Les supporters du PSG ont eu l’occasion de la voir souvent sur le terrain depuis son arrivée lors du mercato estival 2018. Après la rencontre, Trent-Alexander Arnold a publié un message sur Twitter. « Tout ce que Mbappé peut faire… #YNWA (You’ll never walk alone, ndlr). » Ce dernier était accompagne d’un smiley qui pleurait de rire et d’un point rouge.

Mbappé à Anfield ? Ce n’est pas gagné…

Il est intéressant de constater que l’Anglais et le Français partagent au moins un point commun majeur. En clair, ils sont nés durant l’année 1998 ! Pour leur part, certains supporters de Liverpool sont persuadés que le message envoyé, via ce geste, par Arnold n’était pas anodin. Ils imaginent déjà Mbappé avec le maillot prestigieux de leur club la saison prochaine.

Sur ce point, difficile d’avancer ses pions… Une chose est sûre, le manager Jürgen Klopp serait tout sauf mécontent d’avoir « KM7 » avec lui à Anfield dans quelques mois ! Problème : les dirigeants du PSG désirent que le natif de Bondy prolonge son contrat rapidement. Ils n’envisagent pas une seule seconde de le céder, à Liverpool ou encore au Real, lors du mercato estival 2020.

Images de IconSport