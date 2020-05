Mercato / PSG : Mbappé prolongera à une condition

L’attaquant Kylian Mbappé est prêt à rempiler au PSG. Mais l’international français veut qu’une clause importante soit inscrite dans son nouveau contrat.

Au Parc des Princes, le champion du monde tricolore est clairement la superstar du club au même titre que Neymar. Les décideurs du PSG espèrent pouvoir garder Mbappé le plus longtemps possible. Jeune (21 ans) et très performant (30 buts et 17 passes décisives en 33 matches cette saison), « KM7 » incarne le présent et le futur au sein du club de la capitale.

D’après le site du quotidien As, le Real Madrid continue de pister l’ancien joueur de l’AS Monaco. Mais l’instabilité créée par la pandémie de coronavirus, en particulier sur le plan économique, incite les Merengue à être prudents. Le président Florentino Pérez et consorts ne dégaineront peut-être pas cet été à propos de Kylian Mbappé.

Mbappé à Bernabeu en… 2021 ?

Finalement, les Merengue pourraient attendre l’année prochaine afin de lancer l’opération Mbappé. Toujours selon As, ce dernier pourrait accepter de parapher un nouvel engagement au PSG. S’il faisait cela, « KM7 » serait lié sûrement avec le PSG jusqu’en 2023, 2024 voire 2025.

Néanmoins, le natif de Bondy réclamerait sûrement la présence d’une clause spéciale (pas forcément libératoire puisque c’est interdit en France…) afin de pouvoir quitter l’écurie en 2021. En clair, le Real Madrid, voire un autre grand club européen, aurait la possibilité de déloger Kylian Mbappé contre telle ou telle somme.

Images de IconSport