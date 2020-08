Mercato / PSG : Pérez supporter du club… pour Mbappé

Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, continue encore et toujours de lorgner l’attaquant Kylian Mbappé (PSG).

Dimanche, le PSG défiera le Bayern Munich en finale de la Ligue des Champions. Selon le site du quotidien As, Pérez et ses collaborateurs aimeraient bien assister à un… « triomphe parisien » ! A leurs yeux, le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, serait ensuite « plus flexible dans la négociation pour le Français en 2021 ». As rappelle que Mbappé « rêve » depuis tout jeune « d’être un footballeur madrilène ».

Le fait de voir Zinedine Zidane entraîner, avec brio, l’équipe des Merengue renforce encore ce désir. Le média espagnol assure que Kylian Mbappé n’a pas vraiment envie de rempiler au PSG. Alors que son contrat actuel expirera le 30 juin 2022, le natif de Bondy souhaite donc garder ses options ouvertes en vue de l’été prochain. A ce moment-là, le joueur âgé de 21 ans pourrait bien n’avoir plus qu’une seule année d’engager à honorer à Paris.

Mbappé en mode Galactique

Dans ce cas, le duo Al-Khelaïfi – Leonardo pourrait être contraint de le vendre au Real. Histoire de ne pas prendre le risque qu’il signe librement dans ce club, à compter du 1er janvier 2022, en vue de la saison suivante. Le manque à gagner sur le plan financier serait gigantesque… Par ailleurs, Florentino Pérez et les Madrilènes jugent que si Mbappé remportait la C1 cette saison, il entrerait un peu plus dans la cour des très grands joueurs.

Il est vrai que ce serait formidable pour le Français d’empocher sa première Ligue des Champions… après avoir déjà gagné la Coupe du monde 2018 sans même parler des titres hexagonaux (Ligue 1, Coupe de France et Coupe de la Ligue). « KM7 » aurait déjà étoffé son palmarès avec les deux titres internationaux majeurs à l’échelle mondiale… Avec ce statut de Galactique, Kylian Mbappé serait encore plus la cible numéro une pour le Real Madrid en matière de recrutement. Pour sa part, Zidane serait aux anges s’il pouvait s’appuyer sur un tel joueur dans un an.

