Mercato : Mbappé prêt à tout faire valser au PSG ?

Selon le média ABC, les dirigeants du PSG seraient prêts à faire une folie financière à propos de l’attaquant Kylian Mbappé. Cela pourrait être insuffisant…

On sait que le président Nasser Al-Khelaïfi et le directeur sportif Leonardo désirent que ce dernier signe un nouveau contrat. Histoire de dissuader ses courtisans, dont le Real Madrid, d’essayer de le déloger lors du mercato estival 2020. Pour ABC, les Parisiens voudraient frapper très fort au sujet de Mbappé. Cela se traduirait par une offre salariale de « 216 millions (d’euros, ndlr) » pour une durée de « six ans ».

En clair, Kylian Mbappé pourrait bénéficier d’un salaire annuel d’environ « 36 millions net par an » s’il acceptait de rempiler à Paris ! La question est de savoir si « KM7 » accepterait, ou non, un tel pont d’or. Le média ABC assure qu’il ne serait pas obnubilé par « l’argent » à ce stade de sa carrière. A 21 ans, Mbappé privilégierait donc le projet sportif. Le champion du monde français voudrait « seulement être un joueur du Real Madrid ».

Mbappé coincé entre deux eaux ?

Histoire de maximiser ses chances de remporter deux titres. Autrement dit, « la Ligue des Champions » et « le Ballon d’Or ». Par ailleurs, Mbappé aurait très envie de jouer sous les ordres de Zinedine Zidane lors de la saison 2020/2021. L’avocate Delphine Vertheyden aurait pour mission de réussir à propulser son client au Real l’année prochaine. Elle serait en désaccord avec le père de Kylian Mbappé qui verrait d’un très bon œil l’offre parisienne.

La conseillère penserait qu’il pourrait négocier aisément afin d’avoir bien plus d’argent chez les Merengue. En prime, il relèverait un défi sportif nettement plus séduisant en Liga espagnole. Au niveau de l’indemnité de transfert, le Real pourrait proposer environ 230 millions d’euros au PSG pour Mbappé. Pas sûr que cela suffise afin de déloger l’attaquant flamboyant âgé de 21 ans… Rappelons que le bail actuel du natif de Bondy expirera le 30 juin 2022.

