Les dirigeants du PSG vivront très certainement un été 2021 mouvementé en ce qui concerne l’attaquant Kylian Mbappé.

Selon le site du quotidien As, « le Real Madrid est en pole (position) pour faire signer Mbappé » en vue de la saison prochaine. Le président de la Casa Blanca, Florentino Pérez, « prend la question personnellement » en compte. L’homme d’affaires juge qu’il « s’agit d’une signature stratégique qui ne se concrétisera que si aucune erreur n’est commise ».

Toujours d’après As, la venue de Kylian Mbappé à Santiago Bernabeu « s’apprête à entrer dans sa phase décisive ». Apparemment, Pérez estime qu’il faut « la meilleure diplomatie » possible pour ne pas froisser les dirigeants et le propriétaire qatarien du PSG.

Du beau monde sur le dossier Mbappé…

En parallèle, la Casa Blanca doit se méfier de clubs comme Liverpool, Manchester United, la Juventus Turin et même… le FC Barcelone. Candidat à la présidence du club catalan, Victor Font aimerait bien réaliser un gros coup d’entrée de jeu. Le nom de Neymar (PSG) reste dans toutes les têtes avec désormais celui de Mbappé.

Au Real, Florentino Pérez n’est pas le seul à vouloir obtenir la signature du champion du monde français. On sait que l’entraîneur Zinedine Zidane raffole de son compatriote qui peut faire la différence sur le terrain. Les deux hommes désirent donc absolument que Kylian Mbappé devienne le nouveau Galactique du club l’année prochaine.

Images de IconSport