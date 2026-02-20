Mbappé – PSG : un nouveau paiement partiel relance le bras de fer judiciaire

Le litige entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain connaît un nouvel épisode. Le club parisien a versé une partie supplémentaire des sommes dues à son ancien attaquant, mais le contentieux est loin d’être clos.

Selon plusieurs sources concordantes, le PSG a récemment réglé quatre des six millions d’euros restant dus dans le cadre de l’exécution du jugement rendu fin décembre 2025 par le conseil des prud’hommes de Paris. Pour rappel, cette juridiction avait condamné le club à verser 60,9 millions d’euros à son ex-joueur, dont 55 millions correspondant à des salaires et primes impayés, ainsi qu’environ 5,9 millions d’euros de congés payés et intérêts.

Dans un premier temps, le PSG s’était acquitté des 55 millions d’euros. Mais les montants complémentaires n’avaient pas été versés immédiatement, malgré l’exécution provisoire ordonnée par le tribunal. Après intervention d’huissiers, le club a donc réglé quatre millions supplémentaires. Il resterait encore deux millions à payer selon l’entourage du dossier.

Le PSG, de son côté, affirme que « l’ensemble des sommes dues à Kylian Mbappé ont été versées » et explique l’écart évoqué par des différences liées aux cotisations salariales. Une version contestée par plusieurs sources proches du joueur, qui estiment que le solde n’est pas totalement apuré.

Au-delà des montants financiers, un autre point cristallise les tensions : l’obligation faite au club de publier l’intégralité du jugement pendant un mois sur la page d’accueil de son site internet. Cette mesure, prononcée par le conseil des prud’hommes, constitue un enjeu symbolique important. Le PSG souhaiterait que Mbappé renonce à cette publication. Les discussions se poursuivent, mais à défaut d’accord, une nouvelle intervention d’huissier n’est pas exclue.

Dans le détail, le jugement des prud’hommes avait fixé le salaire brut de référence du joueur à 11,8 millions d’euros mensuels. Les sommes accordées comprenaient notamment 36,6 millions d’euros brut au titre du rappel de la troisième échéance de prime de signature, 17,2 millions d’euros pour les salaires d’avril, mai et juin 2024, ainsi que plusieurs montants liés aux congés payés et à la prime d’éthique. À cela s’ajoutaient 5 000 euros au titre des frais de procédure.

Cette décision judiciaire venait confirmer une première victoire obtenue par le joueur devant la commission paritaire des recours de la Ligue de Football Professionnel en octobre 2024.

Le PSG disposait d’un délai pour faire appel, échéance fixée au 19 février. À ce stade, aucune communication officielle n’a précisé si cette voie de recours a été engagée.