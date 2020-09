Mercato : le Real Madrid fou de trois Bleus « on fire » !

Les dirigeants du Real Madrid songent à recruter plusieurs internationaux français, dont Kylian Mbappé (PSG)… mais pas dans l’immédiat.

A en croire le site du quotidien As, la « stratégie future » de la Casa Blanca – en matière de recrutement – est de plus en plus limpide. Lors du mercato estival 2021, le président Florentino Pérez et consorts sortiront la très grosse artillerie. Histoire de s’offrir notamment des éléments capables de briller de suite… et au cours des cinq – dix prochaines années. As nous rappelle que les Merengue lorgnent en priorité Kylian Mbappé.

Le 30 juin 2021, l’attaquant du PSG n’aura plus qu’une seule année de contrat à honorer. A défaut de rempiler avant cette date, il aura clairement une carte majeure entre ses mains pour changer d’air. En effet, les dirigeants parisiens pourraient se résoudre à le vendre. Histoire de ne pas prendre le risque qu’il quitte le club librement un an plus tard (30 juin 2022). Cas échéant, la perte financière viendrait s’ajouter à la perte sportive…

Mbappé et deux autres pépites tricolores

En plus de Mbappé, les Madrilènes ont aussi un faible pour Eduardo Camavinga. Le nouvel international français, qui est âgé de seulement 17 ans, a un potentiel considérable. A priori, Camavinga dispute sa dernière saison à Rennes. Ensuite, il ira monnayer son talent ailleurs. Ciblé aussi par… le PSG, le natif de Miconje (Angola) serait à n’en pas douter un gros pari sur l’avenir pour le Real.

Enfin, le troisième joueur français qui intéresse, de plus en plus, le Real Madrid se nomme Dayot Upamecano. Également convoqué en équipe de France, le défenseur central âgé de 21 ans a vu sa cote monter en flèche à Leipzig. S’il posait ses valises à Santiago Bernabeu, Upamecano serait en concurrence notamment avec Sergio Ramos et Raphaël Varane. Pas facile… Mais l’Espagnol est âgé de 34 ans et il ne restera peut-être pas à ce niveau très longtemps.

Images de IconSport