Mercato : Arsenal a-t-il commis une erreur à 80 M€ ?

L’attaquant ivoirien Nicolas Pépé parviendra-t-il à s’imposer à Arsenal ? Le président lillois Gérard Lopez donne son opinion.

Arsenal a payé très cher pour s’offrir les services de Nicolas Pépé l’été dernier. 80 millions d’euros précisément, qui n’ont pour l’heure pas été convertis sur le terrain. L’ancien Lillois apparu à 21 reprises sous ses nouvelles couleurs, dont 11 comme titulaire, n’a marqué que 4 buts. Il n’est que le 4e buteur des Gunners derrière Pierre-Emerick Aubameyang (15 buts), Martinelli (8 buts) et Alexandre Lacazette (6 buts). Pour le moment, cela fait cher le but, comme dirait l’autre.

Lopez explique les difficultés de Pépé

Son ancien président Gérard Lopez n’est pas inquiet pour lui et demande un peu de patience. « On l’avait placé dans un 4-3-3 dans une position très spécifique. Il était sur le côté, avec de la liberté pour repiquer dans l’axe, et avec un latéral droit derrière pour le couvrir. Maintenant il est dans une nouvelle équipe, ses coéquipiers ne le connaissent pas et il doit s’adapter », a rappelé le patron du LOSC auprès d’ESPN.

« Cela prend du temps, il s’est passé la même chose quand il nous a rejoints. Cela lui a pris environ six mois pour être performant. On a presque été relégué. Il ne peut pas contrôler cette période d’adaptation. Il peut seulement contrôler sa confiance, il doit être confiant », a-t-il prôné. « Il a tellement de pression que parfois, il devient moins égoïste que lorsqu’il était avec nous. Il fait parfois la passe alors qu’il devrait avoir la confiance pour finir tout seul. Mais je pense qu’il arrivera à surmonter ces facteurs. On voit déjà des aperçus de ce qu’il peut faire », a positivé Gérard Lopez.

