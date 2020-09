Mercato / Barça : l’affaire Messi ? « C’est le chaos »

Alors que ses coéquipiers sont extrêmement discrets sur le sujet, Frenkie de Jong a offert quelques indiscrétions sur le dossier Lionel Messi.

Fait assez étonnant depuis que le FC Barcelone a confirmé avoir reçu un courrier de Lionel Messi exprimant sa volonté de quitter le club, les joueurs barcelonais sont extrêmement discrets sur le sujet. Pourtant, la presse espagnole ne doit pas les lâcher d’une semelle pour obtenir leur avis ainsi que des indiscrétions. Mais jusqu’à présent, c’est silence radio. Mis à part Luis Suarez (lui-même sur le départ) qui a rapidement exprimé son soutien à l’Argentin avec un tweet très concis, les Blaugrana rasent les murs. Sans doute ont-ils reçu des consignes de la direction.

Messi conserve des contacts avec le groupe

Même Gerard Piqué, capitaine et généralement prompt à donner son avis, est aux abonnés absents. Finalement, c’est Fox Sport qui a réussi à en faire parler un, le milieu de terrain Frenkie de Jong en l’occurrence. « C’est le chaos, il se passe tellement de choses. Je m’attends à retrouver Messi à mon retour de sélection, mais ça ne dépend pas de moi », a-t-il réagi. « Il a des contacts avec le groupe, mais ce n’est pas à moi de parler avec lui », a-t-il confié.

« Je suis sûr que les gens lui parlent déjà beaucoup ces derniers jours. Mais si Messi part réellement, ça sera un coup dur pour l’équipe et le club. On va voir », a conclu l’international néerlandais, arrivé à Barcelone l’été dernier. Si Messi continue d’échanger avec ses coéquipiers barcelonais, peut-être certains parviendront à le faire changer d’avis ? Pour l’heure, c’est toujours le statu quo. Une rencontre est prévue ce mercredi entre son père Jorge Messi et le président Josep Maria Bartomeu.

Images de IconSport