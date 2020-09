Mercato / Barça : l’avenir de Messi réglé à 90% !

Jorge Messi n’a pas réussi à convaincre Josep Maria Bartomeu de laisser partir son fils cet été. Deux options sont désormais sur la table.

La rencontre de mercredi entre Jorge Messi et Josep Maria Bartomeu n’a pas permis de trouver de terrain d’entente. On s’en serait douté car les deux parties partaient de positions tellement éloignées qu’il était impossible de les voir se serrer la main si rapidement. D’un côté, le père de Lionel Messi a défendu l’idée d’un départ libre dès cet été. De l’autre, le président du Barça a rappelé qu’un an de contrat lui restait à faire et que ce contrat contenait une clause libératoire de 700 millions d’euros. Chaque partie est resté sur ses positions.

90% de chances de voir Messi rester au Barça

A cette heure, l’avantage est donc pour le club, en position de force grâce à ce fameux contrat. Jusqu’à preuve du contraire, l’attaquant de 33 ans, tout sextuple Ballon d’Or qu’il est, ne peut pas partir sans obtenir l’autorisation de son président. Une autorisation que ce dernier ne veut pas lui donner. Et maintenant ? A moins éventuellement (mais cela paraît compliqué) qu’un club ne mette sur la table suffisamment d’argent (150, 200 millions d’euros ?) pour attendrir Bartomeu mais aussi suffisamment pour payer le salaire de Messi (80, 100 millions d’euros par an ?), les dés semblent jetés pour cet été.

Prolongation ou libre dans un an ?

Et après ? Le président blaugrana y songerait déjà et c’est pourquoi il aurait soumis dès hier au père de la star une prolongation de deux ans de son contrat. Pour le moment, il est peu probable que celle-ci soit explorée. Selon TyC Sports et Fox Sports, Messi songerait plutôt à faire sa dernière année contraint et forcé, avant de partir libre l’été prochain. « Il y a 90% de chances que Messi continue à Barcelone », considère le journaliste de TyC Martin Arevalo. « Ce jeudi, il prendra une décision définitive. Messi évalue sérieusement de rester à Barcelone jusqu’en 2021 et de sortir par la grande porte à la fin de son contrat », a-t-il ajouté.

