Mercato Barça : Ferran Torres lâche une phrase qui relance totalement son avenir

Ferran Torres entretient le suspense concernant son avenir au FC Barcelone. Alors que son nom circule sur le marché des transferts, l’attaquant espagnol refuse pour le moment de donner une indication définitive sur son choix. Une seule priorité guidera sa décision : son bonheur et celui de sa famille.

Ferran Torres sera-t-il toujours un joueur du FC Barcelone au terme du mercato ? La question reste ouverte. L’international espagnol vient lui-même d’entretenir le doute au moment d’évoquer la décision qu’il devra prendre concernant la suite de sa carrière.

Interrogé sur les critères qui détermineront son choix, le joueur du Barça a placé sa situation personnelle au-dessus de toute autre considération.

« Je vais essayer de prendre la meilleure décision pour que ma famille et moi soyons heureux. C’est la seule chose qui compte. »

🚨 Ferran Torres on how he will decide his future: “I’ll be trying to make the best decision to make my family and myself happy. Only this matters”. — Fabrizio Romano

4 août 2026

Ferran Torres ne ferme aucune porte

Quelques mots qui suffisent à alimenter les interrogations. Ferran Torres ne confirme pas son départ, mais il ne garantit pas non plus qu’il poursuivra son aventure en Catalogne.

À ce stade du mercato, cette absence d’engagement public laisse forcément la porte ouverte à plusieurs scénarios. Le Barça doit lui aussi déterminer la place qu’il souhaite réellement accorder à l’Espagnol dans son projet sportif.

La concurrence offensive constitue également un élément important. Pour un joueur qui souhaite conserver un rôle majeur aussi bien en club qu’en sélection, le temps de jeu et la confiance accordée par son entraîneur pourraient peser lourd dans la balance.

Le Barça face à une décision importante

Le dossier ne dépend toutefois pas uniquement de Ferran Torres. Le FC Barcelone doit également composer avec les réalités de son mercato et pourrait être amené à prendre des décisions concernant plusieurs éléments de son secteur offensif.

Une offre suffisamment importante pourrait forcément modifier les plans du club catalan. À l’inverse, si le Barça confirme qu’il compte pleinement sur lui, l’ancien joueur de Manchester City pourrait choisir de poursuivre son aventure blaugrana.

Sa déclaration montre en tout cas qu’il entend prendre son temps avant de trancher. Pas question de choisir uniquement en fonction du prestige d’un club ou des conditions financières proposées.

À ce stade, aucun départ n’est donc acté. Mais le choix des mots de Ferran Torres ne ressemble pas non plus à celui d’un joueur déterminé à annoncer immédiatement qu’il restera au Barça.

Son avenir devrait ainsi constituer l’un des dossiers à suivre dans cette dernière partie du mercato estival.

Rester en Catalogne ou ouvrir un nouveau chapitre ? Ferran Torres garde encore sa réponse pour lui. Une chose est déjà certaine : lorsqu’il faudra trancher, sa famille occupera une place centrale dans sa décision.