Mercato / Barça : Griezmann vers le PSG ou l’Inter ? Setien répond

Antoine Griezmann sera-t-il poussé vers la sortie par le Barça lors du prochain mercato ? L’entraîneur Quique Setien ne peut pas répondre.

Auteur d’une première saison mitigée, Antoine Griezmann est au centre de rumeurs de départ, tantôt l’annonçant au Paris Saint-Germain dans le cadre d’un échange avec Neymar, tantôt l’annonçant à l’Inter Milan dans le cadre d’un échange avec Lautaro Martinez. Neymar et Lautaro Martinez, deux joueurs convoités par le FC Barcelone. Interrogé sur la question de l’avenir du Français, l’entraîneur blaugrana Quique Setien a botté en touche.

Setien botte en touche pour Griezmann

« Je ne veux pas penser à long terme. Je me concentre seulement sur le court terme. C’est vrai qu’il y a plusieurs rumeurs dans les médias, mais j’essaye de ne pas me faire influencer. C’est beaucoup trop tôt car il y a des incertitudes », a répondu le technicien au micro de la Cadena SER, qui ne dément donc pas la possibilité d’un transfert du champion du monde 2018. De son côté, la légende barcelonaise considère que le Barça doit lui donner plus du temps.

Rivaldo conseille au Barça de garder le Français

« Il y a de plus en plus de rumeurs concernant un transfert potentiel d’Antoine Griezmann à l’Inter en échange de Lautaro Martínez ou même un accord qui pourrait voir le Français aller au PSG et Neymar dans l’autre sens. Mais je crois que le conseil d’administration du Barça donnera à Griezmann plus de temps pour faire bonne impression au club », a-t-il présumé auprès de Betfair.

« En Italie, Griezmann aurait plus de difficultés et je pense que son avenir est en Liga où il est bien adapté et prêt à montrer régulièrement son meilleur niveau. Barcelone doit juste être un peu plus patient pour qu’il gagne en confiance et commence à jouer avec plus de personnalité », a ajouté le Brésilien. Antoine Griezmann a subi de nombreuses critiques depuis son arrivée en Catalogne l’été dernier en provenance de l’Atletico Madrid, sur ses difficultés à s’adapter à son nouvel environnement.

