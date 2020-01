Mercato / Barça : Messi a une stratégie pour son avenir

La star du Barça, Lionel Messi n’aura plus qu’un an de bail en fin de saison. Il n’aurait pas l’intention de signer le fameux contrat à vie.

« Le contrat de Messi termine en 2021, mais la volonté de toutes les parties sera certainement, s’il se sent fort et ambitieux, de prolonger son contrat de façon indéfinie », avait indiqué le président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu en novembre dernier, à propos de l’avenir de Lionel Messi. En fin de saison, le sextuple Ballon d’Or ne possèdera plus qu’un an de contrat. A moins d’une prolongation d’ici là, les supporters risquent alors de commencer à trembler.

Messi voudrait prolonger d’un an chaque année, pas plus

Ce ne sont pas les informations de Mundo Deportivo qui vont les rassurer. Car si le président blaugrana espère le convaincre de signer un contrat à vie, l’international argentin de 32 ans privilégierait une autre option. Selon le journal sportif catalan, elle consisterait à renouveler son contrat d’une année chaque saison. La conséquence serait double. Premièrement, Lionel Messi se réserverait ainsi la possibilité de stopper l’aventure quand il le souhaitera.

Deuxièmement, il pourrait renégocier son salaire chaque année. Ce qui pourrait coûter cher au Barça, étant donné le niveau salarial qui lui est déjà offert. On imagine mal en effet La Pulga accepter de revoir ses émoluments à la baisse. Si cette hypothèse se confirme, on aura alors droit à un feuilleton Messi chaque été… De son côté, Josep Maria Bartomeu semble ne pas s’en inquiéter, conscient que son joueur sera de toute façon maître de son avenir et décidera du bon moment pour arrêter. « Il finira au Barça quand il le voudra. Sa relation avec nous est pour la vie. Il a encore un long avenir ici avec nous. Profitons de lui », avait-il confié récemment.

Images de IconSport