Mercato / Barça : deux clubs sont chauds sur Messi

Alors que l’idée d’un transfert de Lionel Messi prend de l’épaisseur depuis huit jours, deux clubs seraient à l’affût pour l’attirer dans leurs filets.

Depuis la défaite catastrophique (8-2) subie face au Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des Champions, Lionel Messi laisse planer le doute sur son avenir au FC Barcelone. Alors que la rumeur d’un possible départ se répand, l’Argentin ne fait rien pour la démentir. Mais s’il devait quitter son cocon, quel(s) club(s) serai(en)t en mesure de l’accueillir ? Massimo Moratti, qui connaît bien les coulisses du mercato pour avoir été président de l’Inter Milan de 1995 à 2013, pense que les Nerazzurri vont tenter leur chance, si ce n’est déjà fait.

Moratti convaincu que l’Inter va tenter sa chance avec Messi

« Ce n’est pas une opération simple sur le plan économique, c’est clair. Mais le plus gros obstacle, ce sont les intentions de Messi », a-t-il confié au journal AS. « Vous devez comprendre s’il veut vraiment quitter le Barça. J’imagine que l’Inter a déjà essayé. J’ai vu la publicité de Suning (propriétaire de l’Inter) avec la silhouette de l’Argentin sur le Duomo (la célèbre cathédrale de Milan) et cela me fait penser qu’une initiative a déjà été prise. Sinon, je pense qu’ils le feront bientôt », a-t-il expliqué. L’Inter a-t-il vraiment les moyens de s’offrir le sextuple Ballon d’Or ?

Manchester City étudie le dossier

Un autre club se poserait également la question, anglais cette fois. Il s’agit de Manchester City, entraîné par l’ancien entraîneur de Messi, Pep Guardiola. Selon ESPN, le vice-champion d’Angleterre étudierait actuellement la faisabilité financière d’une telle opération. Cela risque d’être compliqué étant donné les sommes en jeu (l’Argentin perçoit actuellement un salaire de plus de 80 millions d’euros par an) et sachant que l’UEFA par le biais du son fair-play financier avait sanctionné les Citizens cette saison, avant que le Tribunal arbitral du sport n’intervienne.

