Mercato : la tête de Bartomeu réclamée, le Barça hausse le ton pour Messi

Jugé responsable du clash avec Lionel Messi, le président du Barça Josep Maria Bartomeu fait l’objet d’une motion de censure.

Josep Maria Bartomeu a les oreilles qui sifflent depuis hier soir et la confirmation que Lionel Messi envisage de quitter le Barça. L’agitation est immense, quelques socios ont d’ailleurs aussitôt sauté dans la rue pour réclamer la tête du président blaugrana, dont le mandat court jusqu’en mars prochain. Candidat à sa succession, Jordi Farré a profité de l’occasion pour déposer une motion de censure à son encontre pour précipiter son départ.

Bartomeu contraint de démissionner ?

« Je viens de soumettre une demande écrite de vote de censure contre Josep Maria Bartomeu et l’ensemble de son conseil d’administration, ils ne peuvent pas être à la tête du club pendant une minute de plus. Il est temps pour les faits et non pour les mots », a-t-il lancé sur Twitter. Les fauves sont lâchés. Pour être étudiée, cette motion devra recueillir l’approbation d’au moins 15% des socios dans les deux semaines à venir. Puis, si tel est le cas, un vote sera ouvert. Une majorité des deux tiers sera nécessaire pour que Bartomeu soit destitué. D’ici là, le président du Barça a bien l’intention de ramener le calme.

Le Barça ne veut pas laisser partir Messi

Le secrétaire technique Ramon Planes a tenté de rassurer les supporters. « La vérité, c’est qu’il s’agit d’une nouvelle impactante. Nous n’envisageons aucun départ de Leo sur un plan contractuel. Nous voulons qu’il reste », a-t-il réagi. « Il faut avoir un énorme respect car c’est le meilleur joueur de l’histoire. On ne peut pas entrer en conflit avec Messi, aucun des deux ne mérite cela. Nous continuons de travailler pour construire un Barça conquérant », a-t-il ambitionné, laissant ainsi entendre que le club n’a pas l’intention de libérer l’Argentin de sa dernière année de contrat.

