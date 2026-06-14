Mercato : Ismael Saibari va signer dans un nouveau club après son Mondial

Le Bayern Munich tient peut-être déjà l’un des plus gros coups de ce début de mercato estival. Selon plusieurs sources concordantes, un accord total aurait été trouvé avec le PSV Eindhoven pour le transfert d’Ismael Saibari, l’une des grandes révélations du football européen cette saison.

Le milieu offensif marocain de 24 ans devrait rejoindre la Bavière contre un montant supérieur à 50 millions d’euros, bonus compris. Une opération qui témoigne de la confiance placée par les dirigeants munichois dans le potentiel du Lion de l’Atlas.

🚨💣 BREAKING: Ismael Saibari to Bayern, here we go! Official bid accepted now by PSV board. €45m fixed fee plus add-ons to bring final package over €50m for PSV. — Actu Foot (@ActuFoot_)

14 juin 2026

Formé au KRC Genk en Belgique avant de rejoindre les Pays-Bas, Ismael Saibari a progressivement gravi les échelons au PSV Eindhoven jusqu’à devenir l’un des joueurs les plus importants de l’effectif néerlandais.

Lors de la saison 2025-2026, le Marocain s’est imposé comme un élément incontournable grâce à sa polyvalence, sa qualité technique et sa capacité à faire des différences dans les trente derniers mètres.

Capable d’évoluer comme milieu offensif, relayeur ou ailier, Saibari a terminé la saison avec des statistiques impressionnantes tout en contribuant activement au titre de champion des Pays-Bas décroché par le PSV.

Le héros du Maroc face au Brésil

Son transfert vers le Bayern intervient dans un contexte particulièrement favorable. Samedi, lors du choc de la Coupe du monde 2026 entre le Maroc et le Brésil, Saibari a une nouvelle fois démontré toute l’étendue de son talent.

C’est lui qui a ouvert le score face à la Seleção après une superbe action conclue d’un ballon piqué devant Alisson Becker. Grâce à lui, les Lions de l’Atlas ont tenu en échec l’un des grands favoris du tournoi (1-1).

Cette prestation a encore renforcé sa cote sur la scène internationale et confirmé qu’il avait franchi un nouveau cap dans sa carrière.

Le Bayern prépare l’avenir

Du côté du Bayern Munich, ce recrutement s’inscrit dans une volonté de rajeunir et dynamiser l’effectif. Après plusieurs saisons marquées par des changements importants dans l’entrejeu, le club bavarois recherche des profils capables d’apporter créativité, percussion et volume de jeu.

Saibari coche toutes ces cases. Son profil polyvalent devrait offrir plusieurs solutions tactiques au futur entraîneur munichois.

Le montant de l’opération, estimé à plus de 50 millions d’euros avec les bonus, témoigne également de l’importance accordée à ce dossier par les dirigeants allemands.

D’après les informations relayées par plusieurs médias, le joueur devrait passer sa visite médicale directement aux États-Unis, où il dispute actuellement la Coupe du monde avec le Maroc.

Le Bayern souhaite ainsi finaliser rapidement le dossier afin d’éviter toute concurrence de dernière minute.

Pour Ismael Saibari, ce transfert représenterait une étape majeure dans une carrière en pleine explosion. Après avoir conquis les Pays-Bas et séduit toute l’Afrique avec les Lions de l’Atlas, le milieu marocain semble désormais prêt à relever le défi du très haut niveau européen sous les couleurs du Bayern Munich.