Mercato / Juventus : une folle rumeur sur Ronaldo !

Selon le Corriere dello Sport, une hypothèse incroyable n’est pas à exclure totalement en ce qui concerne Cristiano Ronaldo (Juventus).

Ce média italien assure que le « retour du Portugais au Real Madrid n’est pas impossible ». Dans « des échelons supérieurs » de la Casa Blanca, certains dirigeants verraient d’un très bon œil le come-back de Ronaldo. Le Corriere dello Sport précise que « la Juventus serait disposée à entamer des négociations ». Après avoir acté son transfert contre une somme de 117 millions d’euros, lors du mercato estival 2018, les Bianconeri pourraient accepter de le vendre au Real.

La Vieille Dame voudrait que « la signature de Cristiano » soit « amortie ». La crise économique liée à la pandémie de coronavirus passe par là. Par ailleurs, « CR7 » est âgé de 35 ans. Personne ne sait s’il sera toujours performant encore plusieurs années… malgré son professionnalisme incontestable. Au niveau financier, la Juve pourrait céder Cristiano Ronaldo contre une indemnité de 60 millions d’euros.

Le Real tenté pour Ronaldo ?

En plus de cette belle somme, les Bianconeri économiseraient les 31 millions versés au Portugais en guise de salaire annuel. Tout cela permettrait au club italien de renflouer ses caisses. La question est de savoir si les Merengue pourraient, ou non, dégainer au sujet du natif de Funchal. Le Real Madrid semble privilégier le fait de recruter « un jeune attaquant ».

Mais si Cristiano Ronaldo revoyait ses exigences salariales à la baisse, alors la Casa Blanca pourrait tenter de faire revenir cette légende XXXL à Santiago Bernabeu. Cette saison, « CR7 » a disputé 32 matches, inscrit 25 buts et effectué 4 passes décisives toutes compétitions confondues. Son investissement et son efficacité font le plus grand bien à l’équipe italienne dirigée par Maurizio Sarri. Au final, on peut se demander si vraiment la Juve envisage de se séparer d’un tel élément…

Images de IconSport