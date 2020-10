Mercato : le meilleur joueur de Manchester City toise Messi

Les rumeurs d’une possible signature de Lionel Messi à Manchester City l’été prochain n’intéressent pas Kevin De Bruyne.

« Si c’était devenu une vraie possibilité cet été, on l’aurait envisagé. C’est clairement l’un des meilleurs joueurs du monde donc je pense que n’importe quel club voudrait avoir Messi dans son équipe. Nous verrons si cela devient une possibilité un jour. S’il quitte Barcelone et que cela devient quelque chose d’envisageable, nous pourrions explorer cette option », a admis le dirigeant de Manchester City, Omar Berrada, auprès de The Athletic.

Messi à Manchester City ? De Bruyne s’en fiche

Donnés comme les grands favoris pour accueillir Lionel Messi il y a deux mois quand ce dernier avait affiché ses envies d’ailleurs, les Citizens devraient de nouveau être sur le devant de la scène l’été prochain si l’Argentin se retrouve libre de tout contrat (son bail actuel avec le Barça arrivera à son terme le 30 juin prochain, reste à savoir si le club catalan parviendra à le convaincre de prolonger). L’idée de voir le sextuple Ballon d’Or débarquer en Premier League fait frissonner bien des supporters.

Mais pas Kevin De Bruyne. Le meilleur joueur mancunien n’a visiblement que faire des spéculations sur ce sujet. « Honnêtement, je m’en fiche. S’il vient, c’est une bonne chose, s’il ne le fait pas, il y a suffisamment de bons joueurs dans le club avec qui j’aime jouer, alors ce n’est pas le moment d’en parler », a lancé l’international belge. On a connu des accueils plus chaleureux…

Images de IconSport