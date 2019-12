Mercato : la Juventus rêve de signer le plus gros transfert de l’hiver

Le milieu de terrain Paul Pogba va-t-il quitter Manchester United cet hiver ? Mino Raiola a refroidi les rumeurs mais la Juventus y croit.

La semaine passée, Mino Raiola a indiqué que son protégé Paul Pogba souhaitait poursuivre l’aventure à Manchester United. Des propos qui laissent sceptique l’ancien défenseur des Red Devils, Gary Neville. « C’est bien, c’est une très bonne nouvelle. Au final, j’ai hâte de le voir au club pour les deux ou trois prochaines années. S’il reste, je serai ravi parce qu’un Pogba en forme, motivé et impliqué représente un énorme atout pour Manchester United. Mais je ne crois pas un mot de son agent. Je ne crois pas un mot qui sort de la bouche de cet homme », a lancé l’Anglais.

Une offre de la Juve pour Pogba ?

Après avoir tenté de quitter le club anglais l’été dernier (Zinedine Zidane a longtemps espéré pouvoir le récupérer), le champion du monde 2018 alimentera-t-il de nouveau les chroniques transferts en janvier ? MU n’est a priori pas vendeur mais du côté de l’Italie, on croit toujours son départ possible. Si le Real Madrid est donné favori en cas de mouvement, Tuttosport pense que la Juventus Turin a une carte à jouer et que le milieu de terrain français souhaite revenir dans le Piémont.

Le journal italien indique que les Bianconeri pourraient proposer 60 millions d’euros plus le milieu allemand Emre Can (annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain) pour tenter de convaincre Manchester. Une offre qui parait largement insuffisante car United a mis la barre beaucoup plus haut (150 millions d’euros), alors même qu’il ne restera plus qu’un an de contrat à Paul Pogba à l’issue de la saison. A suivre…

Images de IconSport