Mercato / Manchester United : Cavani envoie un message au PSG

Juste avant de s’engager en faveur de Manchester United, l’attaquant Edinson Cavani a tenu à saluer le PSG et ses supporters.

Edinson Cavani a joué sept ans au Paris Saint-Germain dont il est devenu le meilleur buteur de l’histoire, il a conquis le coeur des supporters par ses performances mais aussi par son caractère. Mais malgré ses performances, El Matador n’a pas pu faire des adieux dignes de ce nom au club de la capitale, en raison de la crise liée au coronavirus qui l’a empêché d’avoir droit à son tour d’honneur au Parc des Princes, mais aussi de ses relations très fraiches avec Leonardo et la direction qui n’a rien fait pour le remercier.

Trois mois après la fin de son contrat, l’Uruguayen a retrouvé un club hier, à quelques heures de la clôture du mercato. Il s’agit de Manchester United avec qui il s’est engagé pour un an plus un en option. En attendant son retour au Parc le 20 octobre pour le choc de Ligue des Champions entre les deux clubs, il a adressé un message aux supporters sur les réseaux sociaux.

Cavani remercie les supporters et le personnel du PSG

« Je suis ici pour remercier tout le monde, vous les supporters qui m’avez donné votre cœur, doucement, avec le temps. C’était un amour qui a grandi avec le temps, mais c’est quelque chose de très important pour moi, quand les choses se font grâce aux sacrifices, au travail et aux résultats. Ça me fait très plaisir. C’est pour ça aussi que ça va rester, tous ces moments qu’on a passés ensemble, même les moins bons moments, qui font aussi partie de la vie. Ça va rester ici (il montre son cœur) », a-t-il exprimé.

« Alors merci, merci beaucoup. A toutes les personnes qui travaillaient à Paris, qui ont fait les choses avec de l’affection pour moi. C’est quelque chose d’important et ça va rester dans ma tête et mon cœur. Mais la vie va continuer. Le football est comme ça, la vie aussi parfois. Merci encore une fois. J’ai été très fier de vous défendre pendant les sept ans que j’ai passés avec vous. Merci aux supporters et à tout le monde à Paris. Un gros bisou. Ciao », a lancé Cavani qui nourrit certainement le doux rêve désormais, de jouer un mauvais tour aux Parisiens en Ligue des Champions pour leur prouver qu’il aurait dû être prolongé…

Images de IconSport