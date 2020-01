Mercato / OM : Eyraud répond à Villas-Boas et aux rumeurs

Le président de l’OM Jacques-Henri Eyraud a pris la parole suite à la tempête provoquée par les propos d’André Villas-Boas.

La semaine passée, André Villas-Boas est allé au clash avec son président Jacques-Henri Eyraud, suite à l’arrivée à l’OM de l’Anglais Paul Aldridge, dont l’apport doit permettre selon certains de favoriser des ventes de joueurs en Premier League, mais qui pourrait aussi selon d’autres préparer le terrain pour une vente du club. Après avoir affirmé que le malentendu était réglé avec l’entraîneur portugais, le président s’est exprimé sur les possibles départs cet hiver, ainsi que sur sa vision à long terme.

Eyraud n’exclut pas des départs cet hiver mais se soucie de préserver la dynamique

« Être dirigeant d’un club, c’est aussi penser à l’avenir du club, se projeter sur le long terme. Mon ambition c’est de retrouver le top 15 européen et pour cela il faut de la sérénité, du calme. Donc si je reste en retrait, c’est que je ne veux pas entrer dans l’arène médiatique à la moindre rumeur, à la moindre polémique. Ce club doit se détacher de ça pour grandir, pour bâtir des fondations afin de redevenir un grand d’Europe », a-t-il expliqué au micro de RMC.

« Evidemment, on est toujours pragmatique dans le football. Quel club est capable de dire : personne ne partira si une offre qui ne se refuse pas arrive. André le sait, on en a parlé ensemble. Ce qu’il sait aussi, c’est ma ferme intention de ne pas affaiblir l’équipe et de ne pas casser la dynamique actuelle parce qu’elle est si importante », a-t-il pris position. « Et elle peut être fragile aussi. Quand je dis qu’on est derrière lui, on l’est vraiment. C’est notre philosophie du mercato, essayons de maintenir coûte que coûte cette dynamique si possible », a affirmé Jacques-Henri Eyraud.

Images de IconSport