Mercato / OM : grosse inquiétude autour de Villas-Boas

Après Andoni Zubizarreta, l’entraîneur André Villas-Boas pourrait à son tour quitter l’OM très prochainement.

« Je suis venu ici en premier lieu pour la grandeur du club, en deuxième pour Andoni Zubizarreta. J’ai déjà dit que mon futur est intimement lié à son futur. Je devrais répondre avec franchise mais je ne peux pas… Je dois faire attention à ce que je dis. Vous savez que je suis un homme du monde. J’ai quitté mon poste en Chine payé 12 millions d’euros par an pour faire le Dakar. (…) Comme je l’ai dit je suis venu ici pour ma relation avec Andoni Zubizarreta. Une fois que vous prenez ça en compte, vous avez votre réponse ».

Villas-Boas est reparti à Porto après avoir rencontré Eyraud

En janvier dernier, André Villas-Boas avait été très clair sur son avenir. Si Andoni Zubizarreta devait quitter l’OM, il emprunterait le même chemin. Le président Jacques-Henri Eyraud venait alors d’installer l’Anglais Paul Aldridge dans l’organigramme, afin de faciliter la vente de joueurs vers la Premier League. Quatre mois plus tard, le club et Andoni Zubizarreta ont officialisé leur divorce, ce qui repose inévitablement la question de l’avenir du coach portugais.

Une réunion était prévue jeudi depuis plusieurs jours, elle a finalement pris une tournure plus dramatique. André Villas-Boas a rencontré Jacques-Henri Eyraud hier pour discuter de leur avenir commun. Selon L’Equipe, l’entraîneur (sous contrat jusqu’en juin 2021) n’aurait pas obtenu les réponses qu’il attendait et serait aussitôt reparti à Porto. Pour RMC, il faut y voir le signe de son départ prochain. Une hypothèse effectivement désormais probable, au grand désarroi des supporters qui apprécient beaucoup le Portugais et espéraient le voir continuer sa mission la saison prochaine.

Images de IconSport