Mercato / OM : le nouvel attaquant connu ! Découvrez ses meilleures actions

L’entraîneur de l’OM André Villas-Boas a confirmé l’arrivée imminente d’un nouvel attaquant. Il s’agirait du Brésilo-portugais Marcos Paulo.

« C’est un petit joueur de 18, 19 ans qui va arriver. Il peut jouer dans les trois positions en attaque. Ce n’est pas un attaquant de référence. C’est une pépite, comme vous dites souvent. J’espère qu’il va arriver avec un bon état d’esprit et qu’il va nous aider cette saison. On attend les choses médicales pour confirmer le deal. Il prendra l’avion demain soir (aujourd’hui). Son nom n’est jamais sorti. Non, ce n’est pas un Portugais », a révélé André Villas-Boas dimanche soir (1-1) après le match nul face à Lille.

L’OM pourrait miser plus de 10 M€ sur Marcos Paulo

Lui qui attendait avec impatience un renfort en attaque va bientôt être servi. Mais son identité répond-elle vraiment à ce qu’il espérait ? Pour rappel, le coach marseillais attendait un joueur déjà référencé, assez aguerri pour concurrencer Dario Benedetto. Ce ne sera finalement pas le cas. Mais qui est-il ? Selon les informations de L’Equipe et Foot Mercato, il s’agit de Marcos Paulo, dont le nom avait déjà été évoqué en juin par Globoesporte.

Agé de 19 ans, ce jeune brésilo-portugais est international U19 portugais et évolue sous les couleurs du club brésilien de Fluminense, avec qui il a marqué 8 buts et délivré 8 passes décisives en 49 matchs. Le coût de son transfert pourrait dépasser 10 millions d’euros. Une grosse somme pour les finances étroites de l’OM et sachant que le joueur a tout à prouver. Mais Marseille n’est pas le seul à avoir repéré ses qualités puisque Lille, Lyon, ou encore l’AC Milan le suivaient de près. Si vous ne le connaissez pas et voulez voir à quoi il ressemble, nous vous proposons ci-dessous une compilation de ses meilleures actions de la saison 2019 – 2020.

Images de IconSport