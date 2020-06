Mercato / OM : un joueur se rapproche, un autre s’éloigne

Ciblés par l’OM, l’attaquant rennais M’Baye Niang et le milieu de terrain havrais Pape Gueye ont dévoilé leurs intentions.

Ces derniers jours, deux joueurs ciblés par l’Olympique de Marseille font particulièrement parler : l’attaquant du Stade Rennais, M’Baye Niang, et le milieu de terrain havrais en partance pour Watford, Pape Gueye. En quête de liquidités pour égaliser ses comptes, le club phocéen parviendra-t-il à les recruter tous les deux ? Pas évident. En particulier en ce qui concerne le Rennais, estimé à au moins 20 millions d’euros. Après avoir ouvert la porte le mois dernier, il se montre désormais plus mesuré.

Niang n’ira pas au bras de fer avec Rennes

« Le problème, c’est que les gens ont envie de faire un peu de buzz. Mais pour moi, il n’y a zéro problème. Je suis un joueur du Stade Rennais, sous contrat (jusqu’en juin 2023), et je suis très heureux d’être au Stade Rennais », a-t-il réagi au micro de RMC. « Je vais reprendre (l’entraînement) avec le Stade Rennais. Et je serai très heureux si jamais je devais rester au Stade Rennais cette saison. Je n’ai pas envie de rentrer dans toutes ces discussions de Marseille ou pas Marseille. Très sincèrement, aujourd’hui, je ne sais pas de quoi l’avenir sera fait », a ajouté M’Baye Niang.

Gueye intéressé par l’OM

De son côté, Pape Gueye a manifesté son désir de rompre son pré-contrat avec Watford. Interrogé par Le Phocéen, un proche du milieu de terrain de 21 ans confirme les intentions marseillaises à son égard. « L’OM est un des clubs les plus intéressés par Pape, c’est clair. Il y a aussi Metz, Strasbourg, Angers, Nantes, des clubs allemands, portugais et espagnols. Arsenal nous a aussi contactés avec un salaire trois fois supérieur. Mais Pape veut jouer en Ligue 1 deux ou trois ans avant de partir à l’étranger, et l’OM est clairement dans sa short-list. Ce serait un super club pour lui », a-t-il prétendu.

Reste à trouver un accord avec Watford. « Pape n’ira pas à Watford. Le contrat a bien été signé en janvier, mais il n’a pas encore pris effet et personne ne peut le forcer. Watford peut demander des indemnités de rupture, mais ils ne peuvent pas obliger Pape à jouer pour eux. Cette clause a été fixée par le club à 5 M€, mais elle est loin de la réalité d’aujourd’hui puisque la valeur des joueurs a chuté de moitié avec la crise sanitaire. (…) Le club qui veut le récupérer doit donc négocier une baisse de cette clause avec Watford », a expliqué ce proche de Pape Gueye. Les négociations auraient déjà débuté entre Marseille et le club anglais.

