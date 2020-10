Mercato : un joli coup double pour l’OM !

En ce dernier jour du mercato, l’OM devrait annoncer une jolie vente ainsi qu’une recrue intéressante en la personne de Michaël Cuisance.

De l’agitation est attendue à Marseille ce lundi, dernier jour du mercato. Dans les deux sens, des mouvements devraient être entérinés. Sur le quai départ, Maxime Lopez est toujours susceptible de partir, mais la sensation du moment concerne Bouna Sarr, en instance de transfert au Bayern Munich ! Les deux clubs se sont entendus autour d’une indemnité de 10 millions d’euros pour le latéral polyvalent. Une bonne nouvelle pour les finances du club qui sonnaient bien creux.

Sarr part au Bayern, Cuisance arrive à l’OM

Sarr devrait signer un contrat de quatre ans avec les champions d’Europe après avoir satisfait la visite médicale. Il était attendu dès hier soir en Bavière. Entre Munich et Marseille, il a peut-être croisé la nouvelle recrue probable de l’OM. En effet, dans les discussions avec le géant allemand, les dirigeants olympiens ont réussi à négocier le prêt avec option d’achat du milieu de terrain Michaël Cuisance (21 ans), rapporte Téléfoot. Deux mouvements confirmés dimanche soir par André Villas-Boas.

« Concernant Bouna Sarr, je ne peux pas me permettre de l’annoncer officiellement, sauf s’il l’a été pendant le match. Il a une offre du Bayern et l’offre inclut la cession de Cuisance. Oui on va voir ce qui se passe demain (ce lundi). Comme ça ne bouge que maintenant, on peut encore avoir des choses demain », a confié l’entraîneur marseillais après le nul (1-1) obtenu à Lyon. L’ancien Nancéien avait été recruté par le Bayern à Mönchengladbach il y a un an contre 12 millions d’euros. Il s’agirait d’une jolie pioche pour l’OM.

