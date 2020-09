Mercato / OM : Villas-Boas doublement agacé

L’entraîneur de l’OM André Villas-Boas en a assez de répondre toujours aux mêmes questions et déplore la grosse faute de la FFF pour Steve Mandanda.

A la veille d’affronter le Paris Saint-Germain au Parc des Princes, dans « un moment débile malheureusement pour eux » selon ses propres mots, André Villas-Boas a été interrogé sur ce déplacement difficile malgré les absences notables dans les rangs de son adversaire. Mais aussi sur la suite du mercato, ainsi que sur l’affaire Steve Mandanda, renvoyé chez lui par l’équipe de France à cause d’un test positif au coronavirus alors qu’il était déjà guéri et non contagieux. Une absurdité et une grosse erreur de la FFF selon le coach marseillais.

La FFF a commis « une grosse faute » pour Villas-Boas

« Je pense que j’étais plus agacé que lui. Évidemment, il était déçu. Ce n’est pas normal. Je n’ai rien contre la FFF et Franck Le Gall son médecin. Mais ce n’est pas normal de faire une erreur comme ça et de penser que ça va passer. À ce niveau, avec un joueur comme Steve et ce niveau d’informations… Ça peut arriver avec tous les règlements mis en place avec le Covid. Mais ce n’est pas normal, c’est une grosse faute », a critiqué l’entraîneur portugais en conférence de presse.

AVB lassé de parler encore de Niang

Un autre sujet l’agace, il s’agit de celui de l’attaquant espéré avant la fin du mercato. Villas-Boas en a assez de répondre aux questions sur Mbaye Niang. Il regrette également que jusqu’à présent, l’OM n’ait pas réussi à conclure ce dossier important. « J’ai déjà dit que M’Baye Niang n’allait pas venir à l’OM. J’ai déjà dit quel type d’attaquant je voulais », a-t-il répété. « On continue de chercher, ce n’est pas encore clair ce qu’on peut faire. Avec Pablo Longoria, on a essayé de faire venir un joueur ces dernières semaines mais on n’y est pas arrivé. On veut trouver la bonne cible mais je ne sais pas si ce sera possible cet été », a-t-il craint.

Images de IconSport