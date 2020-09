Mercato / PSG : ce joueur ne signera pas à Paris

Après plusieurs jours de rumeurs, la piste menant le milieu de terrain de Tottenham, Dele Alli au PSG s’est éteinte.

L’info avait surpris : selon The Telegraph, le Paris Saint-Germain se serait tourné vers Dele Alli ces derniers jours. Etonnant dans la mesure où l’international anglais ne correspond pas aux critères des recrues prioritaires recherchées par le directeur sportif Leonardo qui, plutôt qu’un milieu à vocation offensive, recherche une sentinelle voire un relayeur athlétique au milieu (comme Tiémoué Bakayoko, annoncé dans le viseur), et un avant-centre en attaque. Dès lors, on ne comprenait pas trop.

Les opportunités font parfois bouger les lignes et visiblement, le joueur de Tottenham en était une. Mais finalement, comme on pouvait le présager, cette rumeur a rapidement fait pschitt, au point que The Telegraph lui-même annonce désormais que les discussions n’aboutiront pas. A se demander d’ailleurs si elles ont vraiment existé et démarré, ce qui reste à prouver.

Alli trop cher pour le PSG

« Le PSG est sur le point de se retirer des négociations pour Dele Alli. Les conditions financières s’avèrent prohibitives pour le finaliste de la dernière la Ligue des Champions, alors qu’il avait été invité à entrer dans les négociations », écrit le journal britannique. Invité par qui ? Les Spurs ? L’agent du joueur ? Certes, José Mourinho boude Alli depuis le début de la saison. Mais de là à ce que les dirigeants de Tottenham contactent d’autres clubs pour leur tendre la perche, cela paraît assez étrange.

« Après les premières discussions, le PSG était plutôt confiant à l’idée d’un accord avec Tottenham. Mais cet optimisme a été réduit dans les 48 dernières heures. Le PSG était seulement intéressé par le milieu de 24 ans pour un prêt et pensait que l’international anglais était tenté. L’Inter Milan a aussi fait parti d’un intérêt. Il semble aujourd’hui de plus en plus probable qu’Alli reste à Tottenham », a joute The Telegraph. Cela paraît plus probable en effet. Beaucoup de bruit sans fondement au final…

