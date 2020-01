Mercato / PSG : cet ancien vent debout sur le cas Cavani

L’ancien gardien de but du PSG Jérôme Alonzo a dit tout le mal qu’il pense du traitement infligé par le club de la capitale à Edinson Cavani.

Annoncé proche de l’Atletico Madrid, Edinson Cavani ne sera pas libéré par le Paris Saint-Germain cet hiver, la direction estimant qu’il serait impossible de lui trouver un successeur digne de ce nom avant la fin du mois. Or, s’il est délaissé par Thomas Tuchel depuis plusieurs mois, l’Uruguayen peut encore rendre service si nécessaire, si Mauro Icardi se blesse par exemple. Le meilleur buteur de l’histoire du club va donc jouer les bouche-trous jusqu’à la fin de la saison, avant de partir libre.

Alonzo s’énerve contre le PSG et défend Cavani

Cette situation agace fortement l’ancien gardien parisien Jérôme Alonzo. « Ce serait bien qu’on arrête de prendre ce grand Monsieur Cavani pour un con. Tuchel le met tricard depuis un an et demi. Ça fait six mois qu’il ne débute pas, même quand l’équipe C joue », a-t-il grondé. « Maintenant, le PSG va lui expliquer qu’il ne peut pas finir sa carrière dignement dans un grand club européen car il a besoin de lui en coupes et dans les matchs en bois en championnat », a-t-il regretté.

« Si c’est tout le respect que Paris a pour un joueur qui a été exemplaire de bout en bout… J’aimerais que le PSG lui offre une sortie digne, au moins qu’il puisse choisir la fin de l’histoire. (…) Le PSG le bloque pour lui faire jouer des matchs bidon, je trouve que c’est injuste pour lui », a insisté Jérôme Alonzo au micro de la chaîne L’Equipe. Son histoire finira donc comme elle a commencé, avec un manque de considération (souvenez-vous, Edinson Cavani a longtemps été dans l’ombre de Zlatan Ibrahimovic, contraint de jouer sur l’aile).

