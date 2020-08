Mercato : le PSG passe à l’attaque pour Messi

Alors que Manchester City était annoncé comme favori hier, le PSG pourrait rapidement sortir du bois pour Lionel Messi.

Tandis que le père de Lionel Messi a dégonflé la rumeur envoyant son fils à Manchester City, la question de la destination du sextuple Ballon d’Or, si son départ du FC Barcelone devait être acté, reste entière. L’Inter Miami, l’Inter Milan et les Newells Old Boys sont annoncés comme des points de chute crédibles. Et pourquoi pas le Paris Saint-Germain ? Un an après avoir résisté au départ de Neymar vers Barcelone, les champions de France sont-ils en mesure d’attirer la star argentine ?

Le PSG prévoit de transmettre une offre à Messi

L’été dernier, Messi avait pressé les dirigeants blaugrana à tout faire pour récupérer le Brésilien. Les rôles s’inversent désormais, au tour de Neymar de jouer de son influence pour essayer de convaincre son ancien coéquipier de le rejoindre. Selon le media Lance, l’attaquant parisien a récemment discuté avec le sextuple Ballon d’Or de son avenir. A-t-il réussi à le convaincre ? Si tel était le cas, encore faudra-t-il que le PSG soit en mesure de boucler ce dossier sur le plan financier.

Ce qui est loin d’être gagné si Messi n’est pas libéré de sa dernière année de contrat à Barcelone. Mais dans tous les cas, ne pas étudier la question serait une faute professionnelle, comme la confié une source proche du club de la capitale à RMC Sport. Et c’est pourquoi, selon le journaliste italien Tancredi Palmeri, les dirigeants parisiens ont l’intention de transmettre rapidement une offre à l’Argentin. L’idée d’un trio magique avec Neymar et Kylian Mbappé fait saliver les amoureux du PSG. On en est encore loin, mais qui ne tente rien n’a rien…

