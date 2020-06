Mercato : le PSG a manqué d’humanisme pour cette légende

La légende argentine Carlos Bianchi a regretté la manière dont l’aventure se termine pour Edinson Cavani au PSG.

Le contrat d’Edinson Cavani au Paris Saint-Germain prendra fin demain soir à minuit. Arrivé en 2013 en provenance de Naples, le meilleur buteur de l’histoire du club va (sauf rebondissement de dernière minute) quitter la capitale sans même y terminer la saison, puisqu’un accord n’a pu être trouvé entre les deux parties pour une prolongation de deux mois, El Matador ayant choisi de repousser l’offre. Carlos Bianchi regrette que l’aventure se termine en queue de poisson.

Le PSG ne fait pas de sentiments, Bianchi a de la peine pour Cavani

« Ça me fait de la peine. Le football aujourd’hui, c’est la société. On prend des décisions utiles mais sans sentiment. Arrive un moment donné où un club n’a plus besoin de vous, et bien c’est simple, il ne vous garde pas. Et cela va très vite. Quand on a besoin de vous, on serait prêt à faire n’importe quoi. Mais dès que ce n’est plus le cas, on vous met dehors », a regretté la légende argentine du PSG (1977 – 1979, 71 buts en 80 matchs) dans les colonnes de Ouest-France.

Pour rappel, Edinson Cavani a longtemps espéré pouvoir obtenir une prolongation de son contrat, ce que le directeur sportif Leonardo ne lui a pas accordé, préférant tourner la page, ce qui lui permettra notamment d’économiser son gros salaire. En conséquence de quoi l’Uruguayen a préféré ne pas signer l’avenant de deux mois, afin de se concentrer sur sa prochaine aventure. Il espère désormais signer un dernier gros contrat en Europe, avant de se diriger tranquillement vers la fin de sa carrière.

Images de IconSport