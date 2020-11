Mercato / PSG : ça se précise pour cette cible XL

Le PSG serait le grand favori pour obtenir la signature du défenseur du Bayern Munich, David Alaba, en fin de contrat en juin prochain.

« David est très déçu et blessé parce que beaucoup de choses fausses et nuisibles sont dites en public (par les dirigeants du Bayern). Son avenir ? Je ne sais pas comment les choses vont se passer. Il est fort mentalement et peut gérer la situation de manière détendue », a réagi le père et conseiller de David Alaba, George Alaba auprès de l’agence autrichienne APA. Pour rappel, le Bayern Munich a tenté de convaincre le défenseur de 28 ans de prolonger son contrat, dont le terme est prévu en juin prochain.

Alaba jugé trop cher par le Real, le PSG en pole

Mais en vain, les deux parties n’ont pas réussi à s’entendre sur le salaire. Les discussions sont à l’arrêt, en conséquence de quoi l’international autrichien pourrait se retrouver libre l’été prochain et pourra choisir dès janvier son prochain employeur. Au vu de son talent et de sa valeur marchande (estimée à 65 millions d’euros par Transfermarkt), sa situation attise forcément l’appétit de grands clubs européens. Comme le Real Madrid et le Paris Saint-Germain.

Mais selon le journal allemand Kicker, les Madrilènes ne seraient pas enclins à s’aligner financièrement sur les prétentions du joueur qui demanderait un salaire annuel de 20 millions d’euros assorti d’une prime à la signature de 20 millions d’euros. Dans ces conditions, les Parisiens se retrouveraient à ce jour comme les favoris pour l’accueillir.

