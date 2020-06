Mercato / PSG : le choix fort de cette star du club fait jaser

L’attaquant Edinson Cavani a choisi de ne pas terminer la saison avec le PSG. L’attaquant uruguayen partira donc dans huit jours.

Fin de partie pour Edinson Cavani. Déçu de ne pas recevoir d’offre de prolongation de son bail dont le terme est prévu le 30 juin, et soucieux de préparer au mieux la suite avec l’espoir de signer un dernier gros contrat dans un club européen, l’attaquant uruguayen a décidé de ne pas accepter l’avenant proposé par le Paris Saint-Germain pour rester jusqu’en août, afin de participer à la suite de la campagne de Ligue des Champions. Un choix qui a surpris et déçu le club, mais aussi les commentateurs, à l’image de Christophe Dugarry.

Le choix de Cavani surprend et déçoit

« Je trouve que ce n’est pas bien. il n’a jamais été aussi près de gagner une Ligue des Champions avec le PSG. On a été beaucoup à le défendre, on a loué son comportement, son investissement, son amour pour le club. Son club décide de ne pas le prolonger, c’est le choix du club. Il y a une aventure humaine avec ses partenaires. Face à Dortmund, ils ont réussi quelque chose de super. On sent qu’il y a une vraie bonne dynamique dans cette équipe. Je peux comprendre sa frustration, mais c’est assez inélégant », a estimé le champion du monde 1998.

« Venant de lui, ça me surprend. Il a toujours su faire preuve d’humanité, de respect du collectif, de l’institution. Je trouve ça nul pour lui, pour le club. Je trouve ça nul des deux côtés. Je ne comprends pas son attitude, de vouloir partir comme ça par la petite porte. Je lui en veux un petit peu », a insisté Christophe Dugarry au micro de RMC. Son départ va réduire le champ des possibles pour Thomas Tuchel qui ne possède plus vraiment de solution de rechange pour son 4-4-2, derrière le duo Mauro Icardi et Kylian Mbappé.

