Mercato / PSG : grosses tensions en interne, bientôt le clash ?

Thomas Tuchel et Leonardo se livrent une rude bataille en interne qui risque de coûter sa place au PSG à l’un des deux.

Lundi, le journal Le Parisien a jeté un pavé dans la mare en expliquant que Thomas Tuchel et Leonardo se livrent une lutte interne d’influence. Le directeur sportif et l’entraîneur du Paris Saint-Germain ne s’apprécient guère et surtout ne semblent pas s’accorder sur les décisions à prendre, notamment en terme de recrutement. Un constat confirmé par le journaliste de Canal+, Geoffroy Garétier, selon qui la rivalité est même en train de tourner à la guerre de tranchées.

Tuchel s’oppose aux choix de Leonardo

« Thomas Tuchel et Leonardo ne s’aiment pas. Il y a un grand jeu au PSG, compter les points de désaccord entre eux. C’est facile, puisqu’ils ne sont d’accord sur rien », a-t-il affirmé. « Ce sont deux animaux politiques, deux conquérants de lumière donc forcément ça ne passe pas, aussi bien sur la tactique que le mercato. Tous les dossiers du mercato bouclés par Leonardo, Tuchel s’y oppose. Milinkovic-Savic, Skriniar, Tagliafico, ce sont des joueurs quasiment bouclés par Leonardo, mais Tuchel n’en veut pas », a-t-il énuméré.

« Draxler a une piste à Leverkusen, mais Tuchel ne veut pas. Cette situation agace considérablement en interne. A Lisbonne, l’un des deux n’est pas venu à la réunion prévue pour débriefer. Leonardo a ouvertement boudé durant le voyage. Cela a été mal vécu. Au niveau de la présidence, cela énerve. Il est possible qu’à la fin de la saison, il n’y ait plus ni Leonardo ni Tuchel. On verra la suite mais pour l’instant, c’est une guerre de position, voire même une guérilla », a ajouté Garétier. D’un point de vue hiérarchique, le Brésilien a le pouvoir sur l’Allemand. Porté par la très belle saison réussie en 2019-2020, ce dernier joue avec le feu…

Images de IconSport