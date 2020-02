Mercato / PSG : la guerre déclarée entre Cavani et l’Atletico

L’attaquant du PSG Edinson Cavani n’a pas pu signer à l’Atletico Madrid. A qui la faute ? Les deux camps s’affrontent désormais.

Edinson Cavani désirait vraiment rejoindre l’Atletico Madrid cet hiver, à six mois du terme de son contrat avec le Paris Saint-Germain où il est relégué sur le banc depuis des semaines. Finalement, après avoir été brûlantes il y a quelques jours, les relations entre l’Uruguayen et le club espagnol sont désormais glaciales. Après l’échec de son transfert, chacun rejette la faute sur l’autre ; les Colchoneros veulent faire porter le chapeau à l’entourage du joueur, accusé d’avoir été trop gourmand financièrement.

Cerezo accuse l’agent de Cavani, qui lui répond

« Je trouve honteuse la situation de certains joueurs avec leurs agents et les membres de leur famille. Nous ne sommes pas là pour nous faire dévaliser », a accusé le président de l’Atletico, Enrique Cerezo. Une façon de faire entendre aux supporters qu’il n’est pas responsable si Edinson Cavani n’a pas signé, alors qu’il était très attendu ? De son côté, le directeur sportif du PSG Leonardo a apporté un autre son de cloche, indiquant que les deux clubs n’avaient pas réussi à se mettre d’accord. Une version partagée par le frère et agent de l’attaquant de 32 ans qui dément avoir fait avorter l’affaire.

« Le plus important, c’est ce qu’a fait Edi pour partir. Vous pensez qu’Edi n’a pas joué pendant presque un mois pour que je fasse capoter l’opération à cause d’une commission et que j’empêche son rêve de se réaliser ? Et toutes les histoires que cela a fait avec le PSG ? Si c’était une question d’argent, Edi serait allé en Angleterre, à Manchester ou à Chelsea », a sèchement répondu Walter Guglielmone. « L’Atletico ne pouvait supporter le coût économique de l’opération et le PSG n’a pas voulu baisser la somme qu’il demandait. L’Atletico n’a pu trouver un accord avec le PSG », a-t-il plaidé auprès de la Cadena SER.

