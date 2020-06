Mercato / PSG : un prétendant en dit plus sur Cavani

En fin de contrat au PSG, l’attaquant Edinson Cavani va-t-il rebondir à l’Inter Milan ? Beppe Marotta s’exprime sur ce dossier.

En levant l’option d’achat de Mauro Icardi il y a dix jours, le Paris Saint-Germain a sans doute scellé définitivement le sort d’Edinson Cavani. En fin de contrat le 30 juin prochain (il pourrait toutefois prolonger jusqu’en août afin de terminer la saison, avec notamment les échéances en Ligue des Champions), le meilleur buteur de l’histoire du club va quitter la capitale lors du prochain mercato. Pour aller où ? Alors que son concurrent argentin quitte définitivement l’Inter Milan pour le PSG, l’Uruguayen va-t-il faire le chemin inverse ?

Cavani « encore loin de l’Inter »

Interrogé sur la question, le directeur général nerrazzuri Beppe Marotta admet un intérêt, mais… « C’est une opportunité, il est surveillé car c’est un joueur en fin de contrat. Mais c’est un dossier qui n’a pas encore été approfondi. Pour l’instant, il est encore loin de l’Inter », a-t-il affirmé à La Gazzetta dello Sport. Malgré ses 33 ans, El Matador sera forcément l’objet d’une attention particulière puisqu’il ne coûtera rien en indemnité de transfert. Des joueurs gratuits de ce calibre ne courent pas les rues.

Avec le départ pressenti de Lautaro Martinez vers le FC Barcelone et celui définitif de Mauro Icardi qui lui a rapporté 55 millions d’euros (au lieu des 70 prévus initialement par l’option d’achat), l’Inter va avoir besoin d’un renfort. Beppe Marotta est d’ailleurs revenu sur le prix négocié avec le PSG pour l’Argentin. « Il faut contextualiser les opérations. Celle-ci a été réalisée durant une période difficile sur le plan financier. (…) Cet accord nous satisfait. Nous avions fait un choix technique et un choix de projet il y a un an. Nous l’avons respecté », a-t-il exprimé.

Images de IconSport