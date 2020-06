Mercato / PSG : Leonardo est agacé et tendu

Le directeur sportif du PSG Leonardo a échoué sur plusieurs dossiers récemment, notamment celui de Tanguy Kouassi.

Quoi qu’il arrive désormais, le Paris Saint-Germain aura réussi une saison meilleure que la précédente en remportant le championnat, atteignant au moins les quarts de finale de la Ligue des Champions (8e de finale l’an passé) et en se qualifiant pour les finales des Coupe de la Ligue (élimination en quarts l’an passé) et Coupe de France. Pour son grand retour dans la capitale, Leonardo a réussi à impulser une trajectoire sportive positive. Mais cela ne saurait suffire à son bonheur.

Leonardo agacé par le Bayern

En tant que directeur sportif, le Brésilien se soucie également du recrutement et de la gestion des contrats. A ce titre, il serait légèrement tendu actuellement, comme l’explique une source interne du club à RMC. « Il est un peu tendu en ce moment. Après la difficulté des négociations sur les salaires avec les joueurs, il y a les dossiers Kouassi et Aouchiche qui lui échappent un peu. Heureusement, les départs de Thiago Silva et Cavani peuvent encore représenter un signe de sa force », a-t-elle confié.

Leonardo serait en particulier agacé par l’attitude du Bayern Munich, coupable d’avoir négocié dans son dos avec le jeune Tanguy Kouassi qui a refusé de signer un contrat professionnel avec le PSG. « Nous n’avons pas aimé apprendre, au moment de l’annonce du départ de Tanguy, que le joueur allait au Bayern. Il aurait été apprécié que le Bayern nous contacte pour nous dire qu’ils négociaient avec notre joueur », a expliqué cette source parisienne. Pour rappel, le directeur sportif parisien lorgnerait le défenseur bavarois Lucas Hernandez. Les discussions s’annoncent houleuses.

