Mercato / PSG : Leonardo fait des annonces fortes sur Tuchel, Mbappé, Messi…

Le directeur sportif du PSG Leonardo a fait le point sur les dossiers importants, comme le mercato ou l’avenir de Kylian Mbappé.

En cette trêve internationale et alors que le Paris Saint-Germain n’a pas encore débuté sa saison puisque ses deux premiers matchs de Ligue 1 face à Metz et Lens ont été reportés, Leonardo était invité sur le plateau de Canal+ dimanche soir. Le directeur sportif a été interrogé sur les dossiers les plus chauds, comme son entente avec l’entraîneur Thomas Tuchel, la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, ou encore le feuilleton Lionel Messi.

Le PSG a compté son argent pour Messi

Sur l’Argentin, le Brésilien ne pouvait pas ne pas faire le point pour savoir si le PSG était en capacité ou non de l’accueillir. « On parlait de la situation financière… Penser à ça c’est compliqué. Mais quand tu entends que Messi va partir, ça te titille. Tu te dis : putain ce serait possible… », a-t-il confié. Finalement, le sextuple Ballon d’Or restera au Barça contraint et forcé, mettant ainsi fin aux insomnies de ses éventuels courtisans qui devraient toutefois préparer le terrain pour l’été prochain…

Leonardo veut convaincre Mbappé de rester

Assumer Messi en plus de Neymar et Kylian Mbappé est compliqué. Leonardo pourrait-il envisager de laisser partir le Français pour accueillir l’Argentin et reformer son association avec le Brésilien ? Pour l’heure, le dirigeant parisien pense plutôt à convaincre Mbappé de prolonger son contrat, dont le terme est prévu en 2022. « Sa réflexion est normale. Mais il y a tellement de bonnes choses ici, pour lui le Parisien. Le mariage est parfait pour moi », a-t-il considéré.

Leonardo dément des problèmes avec Tuchel

Et Thomas Tuchel, le PSG est-il parfait pour lui ? Quid de la supposée mésentente entre Leonardo et le coach allemand ? « La situation avec Tuchel est très claire. On parle tous les jours. On partage beaucoup de choses, notamment concernant le mercato. (…) Je ne vais pas prendre un joueur qui est en dehors de la tactique de l’entraîneur. Il n’y a pas un joueur qui a été recruté sans l’accord de l’entraîneur », a-t-il affirmé.

Le PSG doit vendre avant d’acheter

Enfin, concernant le mercato, Leonardo a rappelé que comme tous les clubs européens ou presque, le PSG est dans l’obligation de vendre avant de penser à acheter. « Il ne faut pas oublier ce qui vient de se passer avec la pandémie. Tous les clubs ont besoin de vendre avant d’acheter. Et il y a un fair-play financier qui t’interdit de mettre plus d’argent. Le PSG vit la même situation. On a besoin de vendre des joueurs, c’est vrai. Ce n’est pas facile parce que personne achète. Chaque club a fait un investissement, nous avons fait Icardi. C’est un grand investissement sur un attaquant. Maintenant, il faudra être créatif », a-t-il prévenu.

Images de IconSport